موانئ أبوظبي تستحوذ على إم بي إس اللوجستية الألمانية مقابل 70 مليون يورو

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 10:07 صباحاً - وكالات – أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية للاستحواذ على ملكية بنسبة 100% للأعمال الأساسية لشركة إم بي إس اللوجستية الألمانية، باستثناء مشاريعها المشتركة، في صفقة بلغت قيمتها المؤسسية نحو 300 مليون درهم (70 مليون يورو).

ومن المنتظر إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2026 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة داخل الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف الخطوة تعزيز قدرات المجموعة على مناولة أحجام أكبر من البضائع، وتوسيع شبكة أعمالها الدولية، خاصة في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

ويعزز هذا الاستحواذ شبكة نواتوم اللوجستية، الذراع اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، في إطار خطة يقودها الرئيس التنفيذي للقطاع اللوجستي يوخن ثيوس، تستهدف تحقيق نمو مستدام عبر الدمج بين التوسع العضوي والاستحواذات الاستراتيجية.

ويمثل انضمام الشركة الألمانية المتخصصة في الخدمات اللوجستية المتكاملة بوابة استراتيجية للمجموعة إلى سوق وسط أوروبا، مستفيدة من شبكة الشركة في مراكز الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في ألمانيا، بما يدعم تنويع ممرات التجارة وتعزيز التكامل التشغيلي وخفض التكاليف من خلال توحيد الشبكات والخدمات.

وحققت إم بي إس اللوجستية إيرادات بلغت نحو 870 مليون درهم (205 ملايين يورو) خلال عام 2025، مستفيدة من نموذج أعمال مرن قائم على الأصول الخفيفة، مع تركيز رئيسي على خدمات شحن البضائع في ألمانيا ووسط أوروبا، إلى جانب امتلاكها شبكة تشغيل واسعة في الصين وفيتنام والولايات المتحدة.

وتغطي خدمات الشركة الشحن البري والبحري والجوي والسكك الحديدية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية التعاقدية، وحلول الشحن للمشروعات، والامتثال الجمركي، والحلول متعددة الوسائط المرتبطة بالجداول الزمنية الدقيقة.

كما تخدم قطاعات متعددة تشمل الطيران، والسيارات، والأزياء، والتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والهندسة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية.

وقال يوخن ثيوس إن الصفقة تأتي في توقيت مهم تشهد فيه التجارة العالمية تغيرات متسارعة، مضيفًا أن الاستحواذ يمنح المجموعة منصة تشغيلية قوية وخبرات متقدمة مع وصول مباشر إلى أبرز الممرات اللوجستية في أوروبا والعالم.

وأوضح أن ألمانيا، باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد تجاري عالميًا، توفر قاعدة استراتيجية قوية للتوسع، كما أن دمج شبكات الشركتين سيسهم في جذب مزيد من أحجام الشحن وتقديم خدمات أكثر تنافسية وموثوقية للعملاء العالميين.

ومن المتوقع أن يعزز الاستحواذ حضور المجموعة في قطاع السيارات بأوروبا، إلى جانب توفير منصة توسع قوية في أسواق الشمال الأوروبي والبنلوكس وسويسرا وشرق أوروبا، فضلاً عن رفع قدرات الربط التجاري بين أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

