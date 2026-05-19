«الأمل الشريف» تستقبل وفودًا مصرية وتشادية لبحث فرص التوسع داخل الأسواق الأفريقية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 08:55 مساءً - استقبلت شركة الأمل الشريف للبلاستيك وفدًا من شركة النصر للاستيراد والتصدير – جسور، إلى جانب وفد من شركة برو أفرو، ووفدًا حكوميًا من تشاد، وذلك في زيارة رسمية بمقر الشركة.

ووفقا لبيان الشركة اليوم، تأتي هذه الزيارة في إطار بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز فرص الشراكة داخل السوق التشادي، بما يدعم توجهات التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والمرافق الحيوية.

مناقشات تناولت فرص التوسع داخل السوق التشادي

وشهدت الزيارة عددًا من الاجتماعات والمناقشات التي تناولت فرص التوسع داخل السوق التشادي، وآليات دعم المشروعات التنموية، إلى جانب استعراض إمكانيات التعاون في مجالات المياة والاتصالات والغاز، بما يحقق الاستفادة المتبادلة ويدعم خطط التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

كما استعرضت شركة الأمل الشريف للبلاستيك، الحلول المتكاملة التي تقدمها في أنظمة المواسير والوصلات البلاستيكية، وخبراتها الممتدة في خدمة قطاعات البنية التحتية، مؤكدين التزام الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة وفق أحدث المعايير الصناعية، بما يلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

وشهدت الزيارة حضور الدكتور المهندس محمد زين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، ورمضان أبو القاسم مساعد العضو المنتدب للشؤون التجارية ورئيس القطاع التجارى ود. أحمد سلطان مساعد العضو المنتدب للشؤون الفنية والعمليات، والمهندس نادر حسن، مدير الادارة العامة للتخطيط الاستراتيجى وتنمية الأعمال، حيث أكدوا أهمية تعزيز التعاون مع الأسواق الأفريقية وفتح آفاق جديدة للشراكات الإقليمية بما يدعم خطط التنمية والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الشركة أن هذه الزيارة تعكس توجهها نحو توسيع نطاق التعاون مع الأسواق الأفريقية، وتعزيز الشراكات التي تسهم في دعم التنمية وتبادل الخبرات، انطلاقًا من دورها كشركة مصرية وطنية تمتلك خبرات صناعية ممتدة في السوق المصري والأسواق الخارجية.

