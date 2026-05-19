محافظ الجيزة يعلن فتح المجازر الحكومية بالمجان خلال عيد الأضحى للمواطنين

محافظ الجيزة يعلن فتح المجازر الحكومية بالمجان خلال عيد الأضحى للمواطنين

وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 225 جنيها للكيلو القائم

وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 225 جنيها للكيلو القائم

نائب التنسيقية يثمن مشروع قانون النقابات العمالية ويستعرض مميزاته

نائب التنسيقية يثمن مشروع قانون النقابات العمالية ويستعرض مميزاته

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات السكانية»

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات السكانية»

بعد تأجيل دعاوى الأسرة.. من هي أماني سويدان...

بعد تأجيل دعاوى الأسرة.. من هي أماني سويدان...

جريمة تهز أمريكا.. قتلى في هجوم مسلح استهدف...

جريمة تهز أمريكا.. قتلى في هجوم مسلح استهدف...

تردد قناة سما سوريا الجديد 2026 لمتابعة أقوى...

تردد قناة سما سوريا الجديد 2026 لمتابعة أقوى...

بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام...

بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام...

هل يتم صرف منحة إضافية لعيد الأضحى؟ تعرف...

هل يتم صرف منحة إضافية لعيد الأضحى؟ تعرف...

الرئيسية مال وأعمال

رئيس هيئة الاستثمار: حوافز ضريبية للشركات الملتزمة بدورها في المسئولية المجتمعية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس هيئة الاستثمار: حوافز ضريبية للشركات الملتزمة بدورها في المسئولية المجتمعية

رئيس هيئة الاستثمار: حوافز ضريبية للشركات الملتزمة بدورها في المسئولية المجتمعية

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس هيئة الاستثمار: حوافز ضريبية للشركات الملتزمة بدورها في المسئولية المجتمعية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 01:07 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور محمد عوض، بالتوسع في تفعيل الحوافز للشركات الملتزمة بدورها في المسؤولية المجتمعية والمشاركة في الجهود التنموية للدولة.

وبحث الدكتور عوض، خلال اجتماعه بكوادر قطاع تنمية الأعمال بالهيئة برئاسة مجدي النبراوي، التوسع في تفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار الخاصة بتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، بإنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تنفذ أنشطة تنمية مجتمعية، وتقديم حوافز لهذه الشركات، وأهمها: خصم تكلفة مشروعات المسؤولية المجتمعية من الوعاء الضريبي لها، بما لا يتجاوز نسبة 10% من قيمة الأرباح السنوية.

وتناول الاجتماع زيادة دور الهيئة في دعم مجتمع الأعمال عبر بناء قدرات صغار المستثمرين والعاملين بالمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، ونشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال في المجتمع.

ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة بإنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لدعم المستثمرين في خطواتهم الأولى من رحلة تأسيس شركاتهم وتشغيلها، لتوفير المعلومات المتعلقة بخطوات التأسيس، والتشغيل، ودراسات الجدوى، والتحليل المالي، وتقييم المشروعات، واحتساب التكاليف الاستثمارية، فضلاً عن تسهيل ربطهم بجهات التمويل الحكومية والخاصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة الاستثمار: حوافز ضريبية للشركات الملتزمة بدورها في المسئولية المجتمعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

موجة حر قياسية تقفز بأسعار الغاز الأمريكي لأعلى مستوى في 7 أسابيع

أخبار ذات صلة

0 تعليق