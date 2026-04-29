أزمة إيران ترفع تكلفة واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي بقيمة 27 مليار يورو

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 06:13 مساءً - العربية نت _ حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من ارتفاع تكاليف الطاقة في الاتحاد الأوروبي بسبب الصراع في الشرق الأوسط وحثت الدول الأعضاء على الاستفادة من دروس أزمة الطاقة السابقة.

وقالت فون دير لاين لنواب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء: “ارتفعت فاتورتنا لواردات الوقود الأحفوري في 60 يوماً فقط من الصراع بأكثر من 27 مليار يورو، دون إضافة جزيء واحد من الطاقة”.

وأضافت: “لا بد أن نقلل الإفراط في اعتمادنا على الوقود الأحفوري المستورد، ويتعين علينا أن نعزز إمدادات الطاقة النظيفة المحلية ميسورة التكلفة من الطاقة المتجددة إلى النووية مع الالتزام الكامل بمبدأ حياد التكنولوجيا”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وبعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن هجمات على إيران في 28 فبراير الماضي، ردت إيران بفرض حصار فعلي على مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن لا تحصل على إذنها للعبور من الممر المائي.

وتسبب هذا الحصار في اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد وأشعل تحركات عاجلة لمنع حدوث نقص في الوقود.

وقالت فون دير لاين إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة والطاقة النووية في مزيج الكهرباء، مثل السويد، يكاد المستهلكون لا يشعرون فيها تقريباً بارتفاع أسعار الغاز.

كما حثت رئيسة المفوضية الدول الأوروبية على استخلاص الدروس من أزمة الطاقة السابقة الناجمة عن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، ووضع تدابير تهدف إلى دعم المحتاجين فقط.

