نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ أغسطس 2022 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 12:13 مساءً - _ أشارت بيانات رابطة السيارات الأمريكية إلى أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة ارتفع اليوم الثلاثاء إلى ما يقارب 4.18 دولار للجالون، مسجلًا أعلى مستوياته منذ أغسطس 2022.

وزاد متوسط أسعار البيع بالتجزئة للبنزين بنحو 1.19 دولار للجالون، أي ما يقارب 40%، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران في أواخر فبراير.

