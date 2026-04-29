الصين تتحرك لاستئناف صادرات وقود الطائرات والبنزين والديزل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 01:14 مساءً - _ ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر تجارية، أن الصين تستعد لاستئناف تصدير وقود الطائرات والبنزين والديزل، بعد تقدم شركات نفط حكومية كبرى بطلبات للحصول على تراخيص تصدير لشحن الوقود خلال شهر مايو.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن شخص مطلع على خطط التصدير الصينية، أن بكين تستهدف بشكل أساسي توفير وقود الطائرات للدول الآسيوية، لا سيما التي تعاني حاليًا من نقص حاد في الوقود.

