رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4750 ميجاوات

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 02:01 صباحاً - دوت الخليج_ شهد دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين شركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية وكل من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، لتمويل عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ووقع البروتوكول كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمود نور، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية المملوكة لصندوق “تحيا مصر”.

وتشمل المشروعات إقامة محطات لطاقة الرياح في مناطق شمال خليج السويس، وجنوب رأس شقير، وجبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة، بقدرة إجمالية تبلغ 4750 ميجاوات، بالإضافة إلى محطات بطاريات تخزين الطاقة المستقلة بقدرة 4000 ميجاوات/ساعة، في مناطق جنوب القاهرة ودمنهور ووادي النطرون.

ويأتي البروتوكول في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها ضمن مزيج الطاقة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، إلى جانب دعم استقرار واستدامة الشبكة القومية للكهرباء، من خلال إضافة محطات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، وتطوير الشبكة لزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة.

وتستهدف الدولة الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وقال المهندس محمود عصمت إن البروتوكول يأتي في إطار خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والإسراع في تنفيذها وربطها على الشبكة القومية للكهرباء، موضحًا أن شركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية ستتولى توفير التمويل اللازم والتنفيذ، على أن تتم المحاسبة على الطاقة المنتجة بالجنيه، وفقًا للأسعار المحاسبية المعمول بها مع باقي المطورين.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن إبرام تعاقدات بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمطور المنفذ للمشروعات، على أن يتم الانتهاء منها وربطها بالشبكة خلال عامين.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القطاع يولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط التنفيذ الزمنية الخاصة بها.

وأشار إلى أن إدخال بطاريات تخزين الطاقة ضمن شبكات الكهرباء المعتمدة على الطاقة المتجددة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة وتحقيق استقرار الشبكة الموحدة، خاصة خلال فترات الذروة.

وأوضح أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في هذا القطاع.

