فينيسيوس يقود الريال للفوز على إسبانيول
سجل فينيسيوس جونيور هدفين في الشوط الثاني ليقود ريال مدريد للفوز 2-صفر على إسبانيول في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد محافظاً بذلك على آماله الضئيلة في الفوز باللقب.
وكسر فينيسيوس حالة الصمت في الدقيقة 55، حيث انطلق من الجهة اليسرى وتبادل التمريرات مع غونزالو قبل أن يتجاوز اثنين من المدافعين ويطلق تسديدة أرضية سكنت الشباك.
وسجل البرازيلي هدفاً ثانياً في الدقيقة 66 بعد تبادل رائع للكرة مع جود بلينغهام، إذ سدد الكرة من اللمسة الأولى في الزاوية العليا.
ومع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 88 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، قبل مواجهة الغريمين في كامب نو مطلع الأسبوع المقبل في مباراة القمة التي قد تؤكد فوز الفريق الكتالوني باللقب للموسم الثاني على التوالي.
وأسفرت باقي مباريات الجولة، عن فوز سلتا فيجو على ضيفه إلتشي (3 - 1)، ورايو فايكانو على مضيفه خيتافي ( 2 - صفر) وريال بيتيس على ضيفه ريال أوفييدو (3 - صفر)، على أن تختتم الجولة يوم غد الإثنين بمواجهة إشبيلية وضيفه ريال سوسييداد.
