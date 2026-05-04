قبل 3 جولات.. إنتر يحسم اللقب الـ21
حسم إنتر ميلان لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قبل نهايته بثلاث جولات وذلك بعد فوزه 2-صفر على ضيفه بارما يوم الأحد.
وتقدم إنتر في النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عن طريق ماركوس تورام، قبل أن يختتم هنريك مخيتاريان التسجيل قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.
وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 82 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل ثلاث جولات على النهاية، ليحسم لقب الدوري للمرة 21.
