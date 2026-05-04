وزير البترول: وقف عقود تصدير الفوسفات الخام والتركيز على التصنيع لتعظيم القيمة المضافة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 11:01 صباحاً - دوت الخليج_ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، العمل على تعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات المصري، من خلال التوسع في إقامة صناعات تعدينية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والشركاء الدوليين وبالتعاون مع وزارة الصناعة، موضحًا أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يمثل نقطة تحول في جذب الاستثمارات ودعم إقامة صناعات تعدين جديدة.

وخلال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر، أوضح الوزير أن مجمع حامض الفوسفوريك الجاري تنفيذه في الوادي الجديد، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية في السخنة بالشراكة مع شركة إندوراما العالمية، يمثلان نموذجًا مهمًا لهذا التوجه، خاصة بعد توقيع عقد إنشاء المشروع أمام رئيس مجلس الوزراء المصري خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن مشروع حامض الفوسفوريك واجه تحديات في مرحلة البدء، إلا أن العمل التكاملي مع المساهمين خلال العام الماضي أسهم في تذليلها وإعادة وضع المشروع على مسار التنفيذ بعد توقف.

وشدد وزير البترول على أنه لن يتم إبرام أي عقود جديدة لتصدير خام الفوسفات بعد الآن، مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي لتعظيم القيمة المضافة، مع الالتزام الكامل بالعقود السارية للتصدير.

وأكد الوزير أهمية الاستثمار في العنصر البشري وبرامج التدريب في قطاع التعدين، لمواكبة التوسع والنمو الحالي والمستقبلي، مشيدًا بإمكانيات التدريب داخل شركة فوسفات مصر، وموجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة منها، كما أشاد بمبادرة إنشاء مدرسة للتعدين في الوادي الجديد، مطالبًا بالإسراع في تنفيذها.

واستعرضت الشركة خلال الجمعية العامة مؤشرات الأداء، حيث أوضحت أن فوسفات مصر تستحوذ على 40% من السوق المحلية، بإنتاج بلغ 4 ملايين و20 ألف طن من الفوسفات، مع استمرار النمو للعام الخامس على التوالي.

كما أشارت إلى العمل في منطقة غرب الموهوب بالوادي الجديد لبدء إنتاج كميات جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، إلى جانب استمرار أعمال الحفر لتأكيد احتياطيات جديدة في منطقتي غرب الموهوب وقلوع الصبايا.

وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية، أوضحت الشركة أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة 450 ألف طن دخل مرحلة التنفيذ الفعلي، مع بدء الأعمال الإنشائية مطلع العام الجاري، إضافة إلى خطوات تأسيس مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية في السخنة بالشراكة مع إندوراما العالمية بطاقة 600 ألف طن.

