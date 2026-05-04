وزير البترول: تقنيات المسح السيزمي تعزز اكتشافات الغاز بالمياه العميقة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 11:01 صباحاً - دوت الخليج_ أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية العامة لشركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز، أن تطبيق تقنيات البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي، وعلى رأسها تقنيات المسح السيزمي رباعي الأبعاد والمسح بأجهزة قاع البحر OBN، يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز المصرية وتعزيز فرص تحقيق اكتشافات جديدة في المياه العميقة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس تنفيذ برامج إضافية خلال الفترة المقبلة للتوسع في استخدام هذه التقنيات، نظرًا لأهميتها في أعمال الاستكشاف، لما توفره من بيانات أكثر دقة للمستثمرين، وتدعم سرعة اتخاذ القرار الاستثماري وتقليل المخاطر، إلى جانب فتح فرص جديدة لاكتشاف موارد الغاز في طبقات أعمق وتحويلها إلى قيمة اقتصادية.

وأشاد الوزير بالتعاون مع شركة شل مصر في مناطق غرب الدلتا العميق ورشيد بالشراكة مع شركة بتروناس الماليزية، وباستخدام التقنيات الحديثة من خلال شركة رشيد للبترول، بما يساهم في تسريع وزيادة إنتاج الغاز واكتشاف فرص جديدة.

وشدد على أن السلامة تأتي على رأس أولويات العمل في قطاع البترول، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية في جميع العمليات، خاصة مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، مع توحيد الإجراءات لضمان حماية العاملين.

ووجّه الوزير بدراسة تسريع عمليات تنمية البئر سايرس التي اكتشفتها شركة شل بالبحر المتوسط ضمن برنامج حفر آبار جديدة.

من جانبها، أكدت داليا الجابري رئيسة شل مصر أن السلامة والصحة المهنية تمثل ثقافة عمل أساسية في الشركة، مع الالتزام بالاستثمار في سلامة الأصول والتقييم المستمر لها، مشيرة إلى التركيز على تسريع إنتاج الغاز من الحقول البحرية، خاصة حقل غرب مينا الذي من المقرر بدء إنتاجه في الربع الرابع من عام 2026، مع الالتزام بهدف صفر حوادث.

وأضافت أن الشركة تستخدم لأول مرة في مصر تقنية المسح السيزمي رباعي الأبعاد، مع دراسة التوسع مستقبلًا في تقنية المسح بأجهزة قاع البحر OBN لاستهداف الموارد في الأعماق الكبيرة.

وأكد المهندس محمد دغيدي رئيس شركة رشيد للبترول تحقيق أداء قوي خلال النصف الثاني من عام 2025 بمتوسط إنتاج 366 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وأكثر من 6100 برميل متكثفات، بإجمالي 69 ألف برميل مكافئ يوميًا، محققًا الخطة الإنتاجية بنسبة 104%، مدعومًا بتسريع إدخال آبار جديدة وتحسين كفاءة التشغيل.

واستعرض تطورات مشروع حقل غرب مينا، موضحًا أن الإنتاج المستهدف من الحقل يصل إلى 160 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول الربع الرابع من عام 2026، إلى جانب التقدم في حفر بئر مينا غرب 2، مع نتائج إيجابية لعمليات الحفر.

كما أشار إلى الإعداد لمرحلة تطوير جديدة باستثمارات 350 مليون دولار لحفر ثلاث آبار جديدة بدءًا من الربع الأول لعام 2027، مع تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لخفض التكاليف.

وأكد استمرار الشركة في تنفيذ مشروعات مجتمعية لدعم التعليم والتمكين الاقتصادي بمحافظة البحيرة استفاد منها أكثر من 140 ألف مواطن.

وأكد مسؤولو شركتي بتروناس وكوفبيك الكويتية أن التعاون مع وزارة البترول وشركة شل أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في مشروعات الغاز، مع تكثيف الجهود لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الشكر للعاملين والشركاء، مثمنًا انضمام شركة كوفبيك كشريك استثماري في مناطق عمل جديدة بالبحر المتوسط.

