الأرصاد الجوية : انخفاض درجات الحرارة وشبورة وأمطار ببعض المناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 11:18 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 4 مايو 2026، ​استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً.

​أهم الظواهر الجوية المتوقعة:

​شبورة مائية: (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

​فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً): على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

​نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

​اضطراب في الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح من (55 إلى 75) كم / س وارتفاع الأمواج (3 إلى 4) متر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

- ​الطقس في القاهرة

​العظمى: 24 درجة.

​الصغرى: 14 درجة.

​الطقس في الإسكندرية

​العظمى: 20 درجة.

​الصغرى: 15 درجة.

​الطقس في مطروح

​العظمى: 19 درجة.

​الصغرى: 14 درجة.

​الطقس في سوهاج

​العظمى: 28 درجة.

​الصغرى: 16 درجة.

​الطقس في قنا

​العظمى: 29 درجة.

​الصغرى: 17 درجة.

​الطقس في أسوان

​العظمى: 32 درجة.

​الصغرى: 18 درجة.