نعرض لكم الان تفاصيل خبر سالمان: محافظ البنك المركزي المصري ووزيري المالية والاستثمار من أفضل من تولوا هذه المناصب في مصر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 02:55 مساءً - قال أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق ورئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية ومؤسس ورئيس مجموعة أور كابيتال في هذا المقطع مع أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة دوت الخليج، إنه متفائل بالمجموعة الاقتصادية في التعديل الوزاري، مؤكدا أن هناك اهتمام واضح بالملف الاقتصادي.
وأضاف أشرف سالمان، أن وزارة المالية تعمل بمنهج إطالة أمد الديون من سنتين ونصف إلى أربعة ونص.
يناقش برنامج دوت الخليج بودكاست مسيرة أحد قادة مجتمع الأعمال والاستثمار والاقتصاد، ويرصد وجهة نظره في عدد من قضايا الاقتصاد الملحة
يعد البرنامج ويقدمه كل من: أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة دوت الخليج، وياسمين منير مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج
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