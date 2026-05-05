بل للصناعات الغذائية تفتتح جسرًا لوجستيًا يربط أوروبا بالخليج عبر مصر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 02:55 مساءً - شاهندة إبراهيم – أعلنت مجموعة “بل” المتخصصة فى تصنيع منتجات الألبان والوجبات الصحية، إطلاق أول شحنة برية من منتجاتها من قلب أوروبا وصولاً إلى دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وتعكس هذه الرحلة الدور المحوري لمصر كمركز تصديري وإستراتيجي عالمي، حيث ربطت الشحنة بين القارات عبر مسار متكامل بدأ من مصانع الشركة في بولندا، مرورًا بجمهورية التشيك والنمسا لمسافة 1150 كم وصولاً إلى ميناء ترييستي الإيطالي، ومنه عبر سفن “الرورو” إلى ميناء دمياط المصري في رحلة بحرية استغرقت ثلاثة أيام.

ومن ميناء دمياط، انطلقت الشحنة بواسطة أساطيل نقل مصرية لمسافة 650 كم وصولاً إلى مدينة سفاجة، ومنها عبرت بالعبّارة في يوم واحد إلى ميناء نيوم السعودي، لتستكمل مسارها البري لمسافة 1350 كم وصولاً إلى الكويت وباقي دول الخليج المطلة على الخليج العربي.

المجموعة نجحت في تصدير 80% من إنتاجها المحلي إلى 19 دولة

ونجحت بل للصناعات الغذائية في تصدير 80% من إنتاجها المحلي إلى 19 دولة، محققةً مبيعات تصدير إجمالية بلغت 1.4 مليار يورو على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، مما يثبت كفاءة المنتجات المصنعة على أرض مصر في المنافسة العالمية.

وفي هذا الصدد، صرح هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل مصر وشمال شرق أفريقيا، قائلاً: “إن نجاح هذا المسار هو ثمرة تكامل رؤية المجموعة وقدرتها على ابتكار حلول لوجستية مرنة تضمن وصول منتجاتنا إلى كافة الدول مهما كانت التحديات الراهنة. نحن لا نطلق مجرد طريق شحن جديد، بل نؤكد على قدرة ‘بل’ على الربط بين عملياتها في أوروبا والشرق الأوسط من خلال حلول متكاملة تضع احتياجات المستهلك في المقام الأول، وتستفيد من الموقع العبقري لمصر كقلب نابض لحركة التجارة الإقليمية”.

وعلق طارق صوفي، مدير عمليات سلسلة التوريد لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، قائلاً: “إن تفعيل هذا الجسر اللوجستي يعكس كفاءة العمليات التشغيلية لمجموعة ‘بل’ من خلال حلول لوجستية مبتكرة. هذا المسار يختصر المسافات ويعزز من مرونة سلاسل التوريد لدينا، ويؤكد على الدور الاستراتيجي لمصر كحلقة وصل رئيسية تربط مصانعنا في أوروبا بأسواقنا المتنامية في الخليج العربي.”

