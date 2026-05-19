شركات الأدوية الأمريكية تخسر جولة قانونية في مواجهة تسعير ميديكير

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 01:07 مساءً - العربية نت – رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، استئناف شركات الأدوية التي تعترض على التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أسعار الأدوية في برنامج الرعاية الطبية (ميديكير).

وأيدت المحكمة بذلك أحكام محكمة الاستئناف الاتحادية في فيلادلفيا التي رفضت دعاوى الشركات، دون أن يعلق قضاة المحكمة العليا في قرارهم على تلك الأحكام.

ويأتي برنامج التفاوض بين الحكومة وشركات الأدوية في إطار قانون خفض التضخم الصادر عام 2022، الذي أنهى سنوات من الجدل حول السماح للحكومة الاتحادية بالتفاوض المباشر مع شركات الأدوية بشأن أسعار الأدوية في برنامج ميديكير.

ويلزم القانون الحكومة بالتفاوض سنويًا على أسعار بعض الأدوية باهظة الثمن في برنامج التأمين الصحي الفيدرالي لكبار السن، على أن يدخل أول اتفاق بشأن الأسعار حيز التنفيذ خلال العام الحالي.

وكان القانون قد صدر في عهد الرئيس السابق جو بايدن ولم يصوت أي عضو جمهوري لصالحه، كما ألغى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب برامج دعم مشروعات الطاقة البديلة التي كانت جزءًا من القانون، في حين استغلت إدارة ترامب البنود الخاصة بالتفاوض مع شركات الأدوية بشأن الأسعار.

وتوصلت الحكومة حتى الآن إلى اتفاقات بشأن أسعار 25 دواء يغطيها برنامج ميديكير، ومنها عقار إنقاص الوزن الشهير جي.إل.بي-1 وأدوية “أوزيمبيك” و”ريبلسوس” و”ويغوفي” لعلاج السكري.

