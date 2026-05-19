محافظ الجيزة يعلن فتح المجازر الحكومية بالمجان خلال عيد الأضحى للمواطنين

محافظ الجيزة يعلن فتح المجازر الحكومية بالمجان خلال عيد الأضحى للمواطنين

وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 225 جنيها للكيلو القائم

وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 225 جنيها للكيلو القائم

نائب التنسيقية يثمن مشروع قانون النقابات العمالية ويستعرض مميزاته

نائب التنسيقية يثمن مشروع قانون النقابات العمالية ويستعرض مميزاته

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات السكانية»

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات السكانية»

بعد تأجيل دعاوى الأسرة.. من هي أماني سويدان...

بعد تأجيل دعاوى الأسرة.. من هي أماني سويدان...

جريمة تهز أمريكا.. قتلى في هجوم مسلح استهدف...

جريمة تهز أمريكا.. قتلى في هجوم مسلح استهدف...

تردد قناة سما سوريا الجديد 2026 لمتابعة أقوى...

تردد قناة سما سوريا الجديد 2026 لمتابعة أقوى...

بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام...

بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام...

هل يتم صرف منحة إضافية لعيد الأضحى؟ تعرف...

هل يتم صرف منحة إضافية لعيد الأضحى؟ تعرف...

الرئيسية مال وأعمال

شركات الأدوية الأمريكية تخسر جولة قانونية في مواجهة تسعير ميديكير

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شركات الأدوية الأمريكية تخسر جولة قانونية في مواجهة تسعير ميديكير

شركات الأدوية الأمريكية تخسر جولة قانونية في مواجهة تسعير ميديكير

نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات الأدوية الأمريكية تخسر جولة قانونية في مواجهة تسعير ميديكير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 01:07 مساءً - العربية نت – رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، استئناف شركات الأدوية التي تعترض على التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أسعار الأدوية في برنامج الرعاية الطبية (ميديكير).

وأيدت المحكمة بذلك أحكام محكمة الاستئناف الاتحادية في فيلادلفيا التي رفضت دعاوى الشركات، دون أن يعلق قضاة المحكمة العليا في قرارهم على تلك الأحكام.

ويأتي برنامج التفاوض بين الحكومة وشركات الأدوية في إطار قانون خفض التضخم الصادر عام 2022، الذي أنهى سنوات من الجدل حول السماح للحكومة الاتحادية بالتفاوض المباشر مع شركات الأدوية بشأن أسعار الأدوية في برنامج ميديكير.

ويلزم القانون الحكومة بالتفاوض سنويًا على أسعار بعض الأدوية باهظة الثمن في برنامج التأمين الصحي الفيدرالي لكبار السن، على أن يدخل أول اتفاق بشأن الأسعار حيز التنفيذ خلال العام الحالي.

وكان القانون قد صدر في عهد الرئيس السابق جو بايدن ولم يصوت أي عضو جمهوري لصالحه، كما ألغى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب برامج دعم مشروعات الطاقة البديلة التي كانت جزءًا من القانون، في حين استغلت إدارة ترامب البنود الخاصة بالتفاوض مع شركات الأدوية بشأن الأسعار.

وتوصلت الحكومة حتى الآن إلى اتفاقات بشأن أسعار 25 دواء يغطيها برنامج ميديكير، ومنها عقار إنقاص الوزن الشهير جي.إل.بي-1 وأدوية “أوزيمبيك” و”ريبلسوس” و”ويغوفي” لعلاج السكري.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركات الأدوية الأمريكية تخسر جولة قانونية في مواجهة تسعير ميديكير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

الكاتب

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

أخبار ذات صلة

0 تعليق