إدارة ترامب تسقط دعاوى بحق الملياردير الهندي أداني

إدارة ترامب تسقط دعاوى بحق الملياردير الهندي أداني

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 01:07 مساءً - – أظهرت وثائق قضائية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركت لإسقاط تهم جنائية بالاحتيال موجهة إلى ​الملياردير الهندي جوتام أداني اليوم الاثنين، وتسوية انتهاكات مشتبه بها ‌للعقوبات على إيران تشمل إحدى شركات أداني.

وذكر مصدر مطلع أن تسوية القضايا العالقة المرفوعة على أحد أكبر الأثرياء في العالم جاءت بعد أن قال محامي أداني، وهو أيضا ​المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي إن موكله يرغب ​في استثمار 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة، لكنه لا ⁠يستطيع فعل ذلك خلال نظر القضايا في المحاكم.

وهذا هو أحدث مثال ​على إسقاط وزارة العدل في عهد ترامب قضية بارزة رفعت في عهد سلفه ​الديمقراطي جو بايدن.

وتشير مجلة فوربس إلى أن ثروة أداني، الحليف المقرب لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تقدر بنحو 82 مليار دولار.

وكان أداني متهما بالموافقة على دفع رشا بقيمة 265 ​مليون دولار لمسؤولين في الحكومة الهندية ليتسنى لأداني جروب الحصول على ​الموافقة لتطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية في الهند.

وقال الادعاء العام إنه ومن يقال إنهم ‌شركاؤه ⁠جمعوا أكثر من ثلاثة مليارات دولار عن طريق إخفاء فسادهم عن المقرضين والمستثمرين.

ودأبت أداني جروب على نفي ارتكاب أي مخالفات. وأداني هو مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق اليوم أن شركة أداني ​إنتربرايزز الهندية وافقت ​على دفع تسوية ⁠مالية بقيمة 275 مليون دولار لإنهاء اتهامات بخرق العقوبات المتعلقة بإيران.

وأضافت وزارة الخزانة أن الشركة الهندية اشترت ​شحنات من غاز البترول المسال من تاجر مقره دبي ذكر أنه يورد ​غازا ⁠عُمانيا وعراقيا، في حين كان مصدره الحقيقي إيران.

وأداني انتربرايزز تابعة لأداني جروب التي أسسها ويرأس مجلس إدارتها جوتام أداني.

وأظهرت سجلات المحكمة الأسبوع الماضي أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ⁠الأمريكية ​توصلت إلى تسوية دعوى مدنية مرفوعة على أداني ​بشأن ما يقال إنه مخطط لرشوة مسؤولين في الحكومة الهندية على الرغم من أن هذه ​الخطوة تخضع لموافقة المحكمة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

