أونكتاد يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في 2026

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 05:01 مساءً - سمر السيد _ توقع تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد“، تباطؤ النمو العالمي من 2.9% في العام الماضي 2025 إلى 2.6% في العام الجاري 2026، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات النقل، وتقلبات السوق، والبحث عن أصول مالية آمنة، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار والطلب.

وحذر التقرير من أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديًا جيوسياسيًا متصاعدًا خلال عام 2026، بعدما دخل العام الجاري بمرونة مدعومة بالتجارة والإنتاج الصناعي في الاقتصادات النامية والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وذكر التقرير الصادر بعنوان «توقعات التجارة والتنمية 2026: الاقتصاد العالمي يواجه تحديًا جيوسياسيًا»، أن الاقتصاد العالمي ينتقل من مرحلة اضطرابات الإمداد والتضخم إلى فترة أكثر هشاشة، مضيفا أن حالة عدم اليقين المستمرة قد تؤدي إلى نقص في السلع وضغوط مالية أوسع نطاقًا.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات النامية تُعد الأكثر عرضة للتأثر، في ظل ارتفاع فواتير الوقود والغذاء والأسمدة، إلى جانب ضغوط العملة وتشديد شروط التمويل وتراجع ثقة المستثمرين، رغم أن جزءًا كبيرًا من مرونة الاقتصاد العالمي في 2025 جاء مدفوعًا بالدور المتنامي لهذه الاقتصادات في التجارة والنمو العالمي.

وأضاف أن قوة تجارة السلع العالمية خلال الأشهر الأولى من 2026 تركزت بشكل رئيسي في المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل أشباه الموصلات والخوادم ومعدات معالجة البيانات، بينما ظل نمو التجارة أكثر تواضعًا في الصناعات التقليدية والقطاعات المرتبطة بالسلع الأساسية.

وأفاد التقرير بأنه رغم أن البلدان تأثرت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير بالتوترات التجارية وعدم استقرار السياسات، لكن باتت المخاطر الجيوسياسية الآن تمثل المصدر الرئيسي لعدم استقرار الاقتصاد العالمي.

