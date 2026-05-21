عاجل.. إنبي تفوز بتنفيذ مشروع في قطاع النفط العماني بقيمة 355 مليون دولار

إنبي تفوز بتنفيذ مشروع في قطاع النفط العماني بقيمة 355 مليون دولار

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 مايو 2026 03:13 مساءً - فازت شركة إنبي، الذراع الهندسي لقطاع البترول المصري، بمشروع بدور – شمال شرق بيربا المتكامل بسلطنة عُمان لصالح شركة تنمية نفط عمان بقيمة تعاقدية 355 مليون دولار، وذلك عقب منافسة عالمية قوية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة.

ووفقا لبيان اليوم، يأتي الفوز بهذا المشروع تأكيداً لنجاح إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم الشركات المصرية للتوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة، وبما يعد أيضاً ترجمة فعلية لنتائج زيارة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لسلطنة عمان في ديسمبر الماضي، والتي استهدفت فتح آفاق التعاون لشركات قطاع البترول المصري مع نظيرتها العمانية.

ويُعد هذا المشروع أول مشروع لشركة إنبي في سلطنة عُمان، حيث تم التعاقد للعمل كمقاول عام للمشروع بنظام تسليم مفتاح، مما يمثل محطة فارقة في مسيرة الشركة، ويؤكد نجاح إستراتيجية التوسع الإقليمي للشركة بمنطقة الخليج العربي.

ويهدف المشروع إلى رفع قدرة معالجة الغاز في محطة تجميع بيربا (BGS) من 1.4 مليون متر مكعب قياسي يوميًا إلى 4.2 مليون متر مكعب قياسي يوميًا، مع الإبقاء على قدرة معالجة النفط عند 4000 متر مكعب يوميًا،كما يتضمن تطوير وتحسين منظومة معالجة واستغلال الغاز بما يسهم في زيادة كفاءة التشغيل وتقليل حرق الغاز إلى أدنى حد ممكن.

ويأتي ذلك دعمًا لالتزام شركة تنمية نفط عمان البيئي بتحقيق هدف “صفر الحرق الروتيني لغاز الشعلة” بحلول عام 2030، من خلال عمليات استعادة غاز الشعلة وتحسين الاستدامة البيئية.

نطاق أعمال إنبي في المشروع يشمل التصميمات الهندسية والتوريدات والإنشاءات ودعم التشغيل الأولي لمدة 6 أشهر

ويشمل نطاق أعمال شركة إنبي التصميمات الهندسية، والتوريدات، والإنشاءات، وأعمال ما قبل التشغيل والتشغيل وبدء التشغيل، بالإضافة إلى دعم التشغيل الأولي لمدة 6 أشهر بعد الاستلام الابتدائي.

هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي