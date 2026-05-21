بقيمة تتجاوز 11 مليون جنيه.. ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 مايو 2026 03:30 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 11 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.