ضبط (105) آلاف مخالفة مرورية و(57) حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 مايو 2026 03:30 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (105309) مخالفات مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1327 سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت إيجابية 50 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 514 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.

وتم أيضًا فحص 163 سائقًا، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 14 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.