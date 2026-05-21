وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يعقدون اجتماعا ثلاثيا بالقاهرة ويصدرون بيانا مشتركا

فاو: صدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية جراء إغلاق مضيق هرمز

فاو: صدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية جراء إغلاق مضيق هرمز

فاو: صدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية جراء إغلاق مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 مايو 2026 03:13 مساءً - وكالات _ حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” أمس الأربعاء، من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة يُنذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية، قد تُفضي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية خلال ستة إلى 12 شهرا.

ولتجنب هذه النتيجة، أوصت الفاو بإنشاء طرق تجارية بديلة، وضبط القيود على الصادرات، وحماية تدفقات المساعدات الإنسانية، وتكوين احتياطيات لاحتواء ارتفاع تكاليف النقل.

وذكرت فاو، أنّ الوقت المتاح لاتخاذ إجراءات استباقية يتقلّص بسرعة، مشيرة إلى أن القرارات التي يتخذها المزارعون والحكومات حاليا بشأن استخدام الأسمدة والواردات والتمويل وعوامل أخرى ستحدد ما إذا كان العالم سيشهد أزمة حادة في أسعار الأغذية العالمية خلال ستة إلى اثني عشر شهراً.

و بحسب المنظمة، تمتد آثار الصدمة على مراحل متتالية: الطاقة، والأسمدة، والبذور، وانخفاض المحاصيل، وارتفاع أسعار السلع، ثم التضخم الغذائي.

وقد يتفاقم الوضع مع وصول ظاهرة الـ” نينيو”، التي يُتوقع أن تُسبب جفافا وتُخلّ بتوازن أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة في مناطق عدة.

