نعرض لكم الان تفاصيل خبر فاو: صدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية جراء إغلاق مضيق هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 مايو 2026 03:13 مساءً - وكالات _ حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” أمس الأربعاء، من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة يُنذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية، قد تُفضي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية خلال ستة إلى 12 شهرا.

أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية خلال 6 إلى 12 شهرا

ولتجنب هذه النتيجة، أوصت الفاو بإنشاء طرق تجارية بديلة، وضبط القيود على الصادرات، وحماية تدفقات المساعدات الإنسانية، وتكوين احتياطيات لاحتواء ارتفاع تكاليف النقل.

وذكرت فاو، أنّ الوقت المتاح لاتخاذ إجراءات استباقية يتقلّص بسرعة، مشيرة إلى أن القرارات التي يتخذها المزارعون والحكومات حاليا بشأن استخدام الأسمدة والواردات والتمويل وعوامل أخرى ستحدد ما إذا كان العالم سيشهد أزمة حادة في أسعار الأغذية العالمية خلال ستة إلى اثني عشر شهراً.

و بحسب المنظمة، تمتد آثار الصدمة على مراحل متتالية: الطاقة، والأسمدة، والبذور، وانخفاض المحاصيل، وارتفاع أسعار السلع، ثم التضخم الغذائي.

وقد يتفاقم الوضع مع وصول ظاهرة الـ” نينيو”، التي يُتوقع أن تُسبب جفافا وتُخلّ بتوازن أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة في مناطق عدة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فاو: صدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية جراء إغلاق مضيق هرمز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.