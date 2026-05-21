أسعار الذهب ترتفع مع تراجع السندات والأنظار على الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 مايو 2026 03:13 مساءً - – صعد الذهب 1% اليوم الأربعاء، مدفوعًا بآمال التوصل إلى حل للأزمة الإيرانية التي ضغطت على أسواق النفط، مما خفف بعض المخاوف بشأن التضخم وخفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستوياتها القياسية الأخيرة.

وأظهرت بيانات حركة التداول الصادرة اليوم الأربعاء، أن الذهب بلغ في المعاملات الفورية 4525.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش، بنسبة زيادة بلغت 1%، بعدما سجلت الأسعار أدنى مستوياتها في أكثر من 7 أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.4% مسجلة 4529.30 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في شركة هاي ريدج فيوتشرز، إن السوق شهد انفراجة مؤقتة من الارتفاع المستمر في عوائد السندات، وارتفعت أسعار الذهب نتيجة لذلك من أدنى مستوياتها الأخيرة.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات تراجعًا طفيفًا، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ يناير 2025 أمس الثلاثاء، إذ يؤدي ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

وأضاف ديفيد ميجر أن أي حل للحرب أو فتح مضيق هرمز سيكون إيجابيًا لسوق الذهب، إذ يتوقع انخفاض أسعار الفائدة، مما يشكل فرصة سانحة لسوق الذهب.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.5% إلى 76.42 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1% إلى 1942.30 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1365.12 دولار.

