مصر تناقش مع بلجيكا فرص تعزيز الربط الجوي بين البلدين

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 مايو 2026 01:07 مساءً - استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الدكتور بارت دي جروف سفير بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان زيادة عدد الرحلات الجوية والشحن الجوى بين البلدين.

وأكد الحفني على عمق العلاقات المصرية البلجيكية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع الدول الأوروبية، والتوسع فى شبكة الربط الجوى بما يسهم في دعم الحركة السياحية والتجارية، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي لمصر كمركز إقليمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية والفنية والشحن الجوى .

كما استعرض وزير الطيران المدني، جهود الدولة في تطوير قطاع الطيران، من خلال التوسع في مشروعات رفع كفاءة التشغيل والخدمات وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب التوجه نحو جذب مزيد من الإستثمارات وتعزيز القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات.

وأشار إلى أن مطار الغردقة الدولي يمثل باكورة برنامج الطروحات الحكومية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب التوسع فى مشروعات التطوير و البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع مبنى الركاب رقم (4) بـ مطار القاهرة الدولي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور بارت دي جروف بما يشهده قطاع الطيران المدني المصري من تطور ملحوظ، مؤكدا إهتمام بلاده بالمشاركة في الفرص الإستثمارية بقطاع الطيران المصري، بما يعكس الثقة في إمكاناته وفرص نموه الواعدة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بما يدعم مسارات العمل المشترك في مجال النقل الجوي .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

