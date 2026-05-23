نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب: أريد أن يكون كيفن وارش رئيس الفيدرالي الأمريكي الجديد مستقلا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 23 مايو 2026 02:01 مساءً - العربية نت_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يريد أن يكون “كيفن وارش” رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي) الجديد “مستقلاً تماماً” في منصبه الجديد.

وأضاف ترامب خلال مراسم أداء وارش اليمين في البيت الأبيض: “لا تنظر إلي، ولا تنظر إلى أي شخص آخر، أد عملك فقط واجعله رائعاً”.

وتابع :”رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش يحظى بدعم كامل من إدارتي”.

وأشار إلى أن الازدهار بأسواق الأسهم يعني أن كيفن وارش يحظى بالثقة.

وأدى “كيفن وارش” اليمين رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي) اليوم الجمعة.

وتجاوز وارش منافسيه في السباق على رئاسة المجلس بفضل انتقاداته لمسؤولي البنك المركزي المصري الحاليين ورؤيته لخفض أسعار الفائدة وعلاقته بالرئيس دونالد ترامب.

وتعيد زيادة الطفرات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تشكيل الاقتصاد بطرق يقول مسؤولو المجلس إنها قد تكون شديدة التأثير على العاملين والشركات والمستهلكين، وسيكون من الصعب على وارش وزملائه تقييمها في الوقت الحقيقي.

في الوقت نفسه، تشهد البلاد تضخماً مرتفعاً بالفعل ومن المحتمل أن يزيد في ظل صدمات تعرض لها الاقتصاد تشمل ارتفاع سعر برميل النفط فوق 100 دولار بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وارتفاع تكاليف المرافق وغيرها بسبب نشر الذكاء الاصطناعي.

وحصل وارش (56 عاماً) على دعم ترامب لهذا المنصب بعد منافسة علنية على مدى عام بين أبرز المرشحين.

ووضع وارش أهدافاً إصلاحية طموحة للبنك المركزي الذي قال إنه بدأ يضل طريقه حين استقال من منصبه السابق كعضو في مجلس محافظي البنك عام 2011 اعتراضاً على شراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي سندات.

لكنه قد يقضي الشهور الأولى من عمله في معضلة أكثر إلحاحاً، هي ما إذا كان سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة لمنع التضخم من تجاوز هدف البنك المركزي المصري البالغ 2% أو يخاطر من البداية بمصداقيته كمكافح للتضخم، وهي الصفة التي سيحكم عليه بها في النهاية.

وقال وارش في جلسة استماع بمجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه: “التضخم هو خيار مجلس الاحتياطي الفيدرالي”، الذي تمثل سيطرته على أسعار الفائدة على المدى القصير أداة يمكنه استخدامها للتشجيع على الإنفاق أو تثبيطه في محاولة لإبقاء التضخم عند معدل 2% الذي حدده البنك. وفشل المجلس في تحقيق هدفه على مدى أكثر من خمس سنوات، والتضخم حالياً فوق المعدل المستهدف بأكثر من نقطة مئوية.

وسيعقد المجلس اجتماعه المقبل يومي 16 و17 يونيو، وسيصوت صانعو السياسة على أسعار الفائدة ويقدمون أيضاً توقعات اقتصادية جديدة.

وسيكون أحد أول القرارات الجوهرية التي يتخذها وارش هو ما إذا كان سيقدم توقعاته بشأن وضع أسعار الفائدة في نهاية العام، وسيكشف هذا ما إذا كانت آراؤه مشابهة لزملائه الذين انتقدهم بسبب “التفكير الجماعي” أو مختلفة مما قد يزيد من إرباك الأسواق.

