نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: 4 تدابير لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 مايو 2026 02:01 مساءً - سمر السيد_ أكد عدد من خبراء صندوق النقد الدولي أهمية اتخاذ تدابير مالية لمواجهة تحدي ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشددين على ضرورة أن تكون هذه التدابير مؤقتة وموجهة في الوقت المناسب ومصممة بما يتناسب مع ظروف كل دولة.

وأوضح الخبراء، في تدوينة حديثة نشروها على الموقع الإلكتروني للصندوق، أن هناك 4 تدابير رئيسية ينبغي تنفيذها للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، تتمثل في:

وقال الخبراء إنه عندما ترتفع أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد، تواجه الحكومات معضلة كبيرة بين حماية الأفراد والشركات من تداعيات ارتفاع الأسعار، وبين الحفاظ على الموارد المحدودة في الموازنات العامة، أو السماح بانتقال الزيادة السعرية إلى الجميع.

وبحسب التدوينة التي نشرها الصندوق على موقعه الإلكتروني، والتي تناولت كيفية تحقيق صناع السياسات للتوازن الأمثل بين هذين الأمرين، يرى الخبراء أنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع الدول، لأن تأثير الحرب في الشرق الأوسط يختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لمدى اعتمادها على الطاقة، وطبيعة هياكل السوق، وسياسات الحماية الاجتماعية، والحيز المالي المتاح لديها.

وأضافوا أن بعض الدول تتأثر أكثر من غيرها بحالة الغموض المرتبطة بمدة استمرار الصدمة ومدى انعكاسها على معدلات التضخم.

وأشار الخبراء إلى أن الارتفاعات المستمرة في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى تراجع حاد في القدرة الشرائية للأسر، وهو ما يضر بالأسر الفقيرة بصورة أكبر، كما يفرض ضغوطًا متزايدة على الشركات.

وأوضحوا أنه في حال عدم التعامل مع هذه التداعيات بشكل مناسب، فقد يؤدي ذلك إلى أضرار طويلة الأمد، من بينها دفع المزيد من الأفراد إلى دائرة الفقر، وإجبار عدد من الشركات على الإغلاق.

وأكد الخبراء أن العديد من الدول بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ هذه التدابير بكفاءة، ومن دون التسبب في أضرار إضافية للاقتصادات.

وأضافوا أن التدابير غير المدروسة قد تكون مكلفة ماليًا ويصعب التراجع عنها لاحقًا، كما يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وتفاقم الهشاشة المالية، أو رفع أسعار الطاقة العالمية بصورة أكبر.

ولتحقيق استجابة فعالة، شدد الخبراء على أهمية مراعاة مجموعة من المبادئ المشتركة، خاصة أن أزمة الطاقة تمثل صدمة سلبية على جانب العرض تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، كما تضع البنوك المركزية أمام تحديات معقدة في إدارة السياسة النقدية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد: 4 تدابير لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.