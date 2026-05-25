تراجع واردات كوريا الجنوبية من نفط الشرق الأوسط 37% خلال أبريل

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 مايو 2026 02:01 مساءً - ووفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن رابطة التجارة الدولية الكورية، بلغ حجم واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام نحو 8.46 مليون طن خلال أبريل الماضي، مقارنة بنحو 10.96 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتراجعت واردات النفط الخام من الشرق الأوسط بنسبة 37.3% لتصل إلى نحو 4.49 مليون طن.

ورغم استمرار النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط في تمثيل الحصة الأكبر من إجمالي واردات كوريا الجنوبية، فإن نسبته تراجعت بمقدار 12.1 نقطة مئوية، من 65.2% خلال أبريل من العام الماضي إلى 53.1% الشهر الماضي.

كما انخفضت واردات النفط الخام من المملكة العربية السعودية، أكبر مورد للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية، بنسبة 37.6% لتبلغ نحو 2.146 مليون طن.

وتراجعت الواردات من العراق والكويت بشكل حاد بنسبة 42.4% و98.2% على التوالي، لتصل إلى نحو 800 ألف طن ونحو 10 آلاف طن على التوالي، فيما توقفت واردات النفط من قطر.

في المقابل، ارتفعت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة بنسبة 13.4% لتصل إلى نحو 2.145 مليون طن.

وبذلك تقلص الفارق في حجم الواردات بين السعودية والولايات المتحدة إلى نحو ألف طن فقط، بعدما كان يبلغ نحو 1.45 مليون طن خلال مارس الماضي.

