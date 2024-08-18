انت الأن تتابع خبر بشرى سارة لطلاب علمي وأدبي.. قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب طلاب الثانوية العامة في مصر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات لعام 2024، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس، وقد تصدرت عملية تنسيق الجامعات اهتمام الشارع المصري، خاصة بعد أن أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني يوم الجمعة الماضية، وسوف يتم الإعلان عن النتائج خلال مؤتمر صحفي تنظمه الوزارة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 بمجرد إعلان وزارة التعليم العالي عنها، سيتم نشر النتائج عبرموقع التنسيق الإلكتروني.

توقع مؤشرات تنسيق الجامعات 2024

يشهد قطاع التعليم العالي في مصر حالة من الترقب حول توقعات تنسيق كليات علمي علوم وعلمي رياضة، خاصة كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، التي تشهد بحث مكثف على محرك البحث “جوجل”، ويسعى الطلاب لمعرفة الحد الأدنى للقبول في هذه الكليات لتسهيل عملية تسجيل رغباتهم في الجامعات والكليات المختلفة.

أن درجات القبول في كليات الطب البشري قد تصل إلى 92.2% كحد أدنى.

بينما يتوقع أن تتراوح درجات القبول في كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي بين 91.6% و91.3% على التوالي.

أما كلية الصيدلة فتتوقع التوقعات أن يكون الحد الأدنى للقبول فيها 90.9%.

بينما كلية الهندسة من المتوقع أن تبدأ من 85.8%، و”حاسبات وذكاء اصطناعي“ قد يصل الحد الأدنى فيها إلى 79.9%.

تنسيق القبول للجامعات الحكومية