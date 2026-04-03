عاجل.. وزير الاستثمار يشهد اتفاق تسوية بين مساهمي “مصر إيطاليا القابضة” بمحفظة تتجاوز 100 مليار جنيه

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 05:03 صباحاً - محمد أحمد_ شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إتمام اتفاقية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية، التي تمتلك محفظة استثمارية تتجاوز 100 مليار جنيه.

وجاءت هذه التسوية من خلال جهود الوساطة التي قادها مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، عقب سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات المكثفة مع الأطراف المعنية، في إطار من التعاون والشفافية، بما يضمن استمرارية الاستثمارات ودعم خططها التوسعية، خاصة في القطاع العقاري.

وأسفرت جهود المركز عن التوصل إلى حلول توافقية شاملة، أسهمت في تهيئة بيئة مستقرة لاستكمال المشروعات، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وأكد مركز تسوية منازعات المستثمرين أن الاتفاقية تعكس فاعلية الوساطة كآلية سريعة ومرنة لتسوية المنازعات الاستثمارية، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف واستمرارية الأعمال، وتجنب تعطل الاستثمارات، بما يسهم في دعم استقرار بيئة الأعمال.

وتأتي هذه التسوية في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم المستثمرين وإزالة التحديات، من خلال منظومة متكاملة لتسوية المنازعات تعتمد على الوساطة والتفاوض، وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ويواصل مركز تسوية منازعات المستثمرين أداء دوره في تسوية المنازعات بالطرق الودية، بما يسهم في تقليل مدد التقاضي وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشهد توقيع الاتفاقية حضور عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب ممثلي الأطراف المعنية والمستشارين القانونيين.

ويُذكر أن مركز تسوية منازعات المستثمرين أُنشئ بقرار وزير الاستثمار رقم 170 لسنة 2009، ويختص بتسوية المنازعات بين المستثمرين بالطرق الودية، مع الحفاظ على سرية الإجراءات والمعلومات، بما يعزز الثقة ويشجع على الوصول إلى حلول توافقية.

