وزير البترول يشهد توقيع مذكرة نوايا مع إيني الإيطالية لتجديد الالتزام شمال بورسعيد

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 03:13 صباحاً - دوت الخليج_ شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ودييجو بورتوجيزي، رئيس منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، توقيع مذكرة نوايا ملزمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني، بهدف تجديد الالتزام بمنطقة شمال بورسعيد، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

وتشمل الالتزامات منطقة شمال بورسعيد ومنشآت الجميل الاستراتيجية، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لمعالجة الغاز للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة.

وقّع المذكرة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني في مصر، بحضور المهندس محمود أبو اليزيد، نائب مدير عام إيني في مصر.

وتحدد المذكرة المبادئ الأساسية لبرنامج العمل المستقبلي، وتعد خطوة تمهيدية نحو إبرام اتفاقيات لاحقة لوضع إطار للالتزامات الاستثمارية الجديدة.

وعقب التوقيع، أكد الوزير أهمية الشراكة الاستراتيجية مع شركة إيني، مشيرًا إلى أن المذكرة تعزز من تواجد الشركة في منطقة بورسعيد، وتوفر بيئة عمل جاذبة ومحفزة للاستثمار، وتسريع أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات غير المنماة، مع الحفاظ على التسهيلات القائمة بالمنطقة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في دعم استقرار الإنتاج وتعظيمه.

