: استئناف تشغيل حقل ليفياثان البحري للغاز

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 09:00 صباحاً - _ أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية استئناف تشغيل حقل ليفياثان للغاز، بعد توقف استمر نحو شهر على خلفية تداعيات الحرب، في خطوة تعكس عودة تدريجية لأنشطة الطاقة الحيوية في المنطقة.

وكانت شركة “شيفرون” الأمريكية، المشغلة للحقل، قد أوقفت الإنتاج مؤقتًا نهاية فبراير الماضي بناءً على توجيهات رسمية، مؤكدة أن سلامة العاملين تمثل الأولوية القصوى في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.

ويعد “ليفياثان”، الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة السواحل الإسرائيلية، أحد أكبر مشروعات الغاز في شرق المتوسط منذ بدء تشغيله في 2019، حيث يلعب دورًا محوريًا في إمدادات الطاقة لكل من إسرائيل ومصر والأردن، ما يمنح استئناف تشغيله أهمية إقليمية واسعة.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي