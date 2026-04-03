قفزة حادة في أسعار النفط بعد تهديدات ترامب باستهداف منشآت الطاقة في إيران

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 05:56 صباحاً - سي إن بي سي_ قفزت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستواصل ضرباتها على إيران بما في ذلك أهداف الطاقة والنفط خلال الأسابيع القليلة المقبلة، دون أن ‌يلتزم بجدول زمني محدد لإنهاء الحرب.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7.87 دولار عند التسوية بما يعادل 7.78% مسجلة 109.03 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 11.42 دولار عند التسوية بما يعادل 11.41 % مسجلة 111.54 دولار للبرميل.

تأتي هذه الارتفاعات بعد أن انخفض المؤشران القياسيان بأكثر من دولار ​في وقت سابق من اليوم الخميس ​قبيل خطاب ترامب، وكانا قد تراجعا عند ​التسوية في الجلسة السابقة.

وقال ترامب في خطاب للأمة بثه التلفزيون إن الجيش الأمريكي يقترب من إكمال أهدافه في حرب إيران وإن الصراع سينتهي قريباً، ​لكنه لم يحدد ​جدولاً زمنياً لذلك.

وأضاف: “سننجز المهمة، وسننجزها بسرعة كبيرة. لقد اقتربنا جداً من ذلك”. وحذر ترامب في الوقت نفسه من أن واشنطن ستضرب إيران بقوة شديدة خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة القادمة؟.

وتحدث الرئيس الأمريكي عن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، مؤكداً أنه سيكون قصير الأجل.

وفي سياق منفصل، حذر مدير ​الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول أمس الأربعاء من أن اضطراب الإمدادات ‌سيبدأ في التأثير على اقتصاد أوروبا في أبريل .

وتابع بيرول: هذه الأزمة أسوأ من أزمتي النفط في السبعينيات وفقدان الغاز الروسي في عام 2022 مجتمعتين.. لقد تم خسارة أكثر من 12 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط حتى الآن بسبب أزمة الشرق الأوسط.

