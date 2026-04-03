ترامب يخفض الرسوم الجمركية على مشتقات الصلب والألومنيوم والنحاس

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 08:07 صباحاً - _ خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على مشتقات الصلب والألومنيوم والنحاس، مع الإبقاء على رسوم 50% على الواردات الأساسية من هذه المعادن.

وشملت التعديلات إعفاء المنتجات التي يقل محتواها المعدني عن 15% من الرسوم، إلى جانب خفض الرسوم على بعض المعدات الصناعية ومعدات الشبكات الكهربائية من 50% إلى 15% حتى عام 2027، بهدف دعم التوسع الصناعي.

كما تستهدف القرارات الجديدة الحد من التلاعب في قيم الواردات وتبسيط إجراءات الامتثال، في إطار موازنة حماية الصناعة المحلية مع تخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.