انت الأن تتابع خبر شوف مصير الطلاب ايه.. وزارة التربية المصرية والتعليم تصدر قرار عاجل يتعلق بالحصة الأولى في العام الجديد.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن تطبيق قرار جديد يخص الحصة الأولى للطلاب في جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والدولية، وذلك بهدف تعزيز القيم الوطنية بين الطلاب. وفقاً للإجراء الجديد، ستُخصص هذه الحصة لمناقشة المشروعات القومية والإنجازات الكبرى، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء الوطني. جاء هذا القرار نتيجة لتوصيات اللجنة الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، التي اجتمعت في العاصمة الإدارية الجديدة للنظر في سياسات التعليم الحالية وإمكانية تحسينها.

بالنسبة لتواريخ العام الدراسي الجديد، فسوف تبدأ الدراسة في المدارس الحكومية في 21 سبتمبر 2024 وتستمر حتى 5 يونيو 2025، بينما تنطلق الدراسة في المدارس الدولية في 8 سبتمبر. كما تم تحديد تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي، حيث ينتهي الفصل الأول في 23 يناير 2025، وتبدأ الاختبارات في 11 يناير، أما الفصل الثاني فسيبدأ في 8 فبراير وينتهي في 5 يونيو 2025.

هذه الخطوات تعكس استراتيجية الوزارة لإعداد جيل قادر على فهم وتقدير جهود وطنه وتعزيز روح الانتماء لديه، من خلال دمج التعليم الأكاديمي بالأهداف الوطنية العامة.