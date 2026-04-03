: إيران وعمان بصدد بروتوكول لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 01:14 مساءً - _ تعمل إيران على وضع “بروتوكول” مع سلطنة عُمان لضمان الملاحة الآمنة “في وقت السلم” في مضيق هرمز الذي تعطلت الحركة فيه بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد مسؤول حكومي إيراني كبير.

ونقلت وكالة أنباء “إرنا” عن نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، قوله إن إيران تريد “الاتفاق على بروتوكول مع سلطنة عمان لضمان سلامة الملاحة في وقت السلم.

وأضاف غريب آبادي، الذي نقلت “إرنا” تصريحاته عن وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، “نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على صياغة هذا البروتوكول، وبمجرد الانتهاء منه داخليًا، سنبدأ المفاوضات مع الجانب العماني، ولم تعلن الحكومة العمانية حتى الآن حصول أي مناقشات مع إيران بشأن مضيق هرمز.

وفي 23 مارس، قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، عبر منصة “إكس”، إن بلاده تعمل جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز.

وتابع كاظم غريب آبادي، أن من المحتمل أن تصبح منطقتنا مسرحًا لأعمال عدوانية مرة أخرى بعد انتهاء هذه الحرب. في حال نشوب نزاع مسلح جديد، لن يكون للسفن التجارية والعسكرية التابعة للمعتدين وحلفائهم الحق في المرور عبر مضيق هرمز.

وأشار إلى أنه حتى في الأوقات العادية وأوقات السلم” بذلت إيران وسلطنة عُمان، اللتان تقعان على حدود هذا المضيق، جهودًا كبيرة على مدى سنوات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية.

