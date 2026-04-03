نعرض لكم الان تفاصيل خبر : مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 01:14 مساءً - – قال دبلوماسيون، اليوم الجمعة، إن مجلس الأمن الدولي يستعد لإجراء تصويت حاسم صباح السبت على مشروع قرار تقدمت به البحرين لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه، وسط انقسام حاد بين القوى الكبرى، في ظل معارضة صينية صريحة لأي تفويض باستخدام القوة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، تم تأجيل التصويت من الجمعة إلى السبت نظراً لعطلة الأمم المتحدة، فيما اكتملت الصياغة النهائية لمشروع القرار بعد جولات من المشاورات المكثفة ومحاولات لتجاوز اعتراضات دولية، خاصة من روسيا والصين.

ويقضي مشروع القرار، الذي تترأس البحرين صياغته بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الأمن، بالسماح باستخدام “جميع الوسائل الدفاعية اللازمة” لضمان أمن الملاحة في المضيق الحيوي، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو حتى صدور قرار جديد من المجلس.

غير أن بكين أبدت رفضاً حاسماً لهذا التوجه، حيث حذر مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ من أن منح تفويض باستخدام القوة سيُعد “إضفاءً للشرعية على استخدام غير قانوني وعشوائي للقوة”، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد خطير وعواقب وخيمة في المنطقة.

وكانت البحرين قد اضطرت في وقت سابق إلى حذف إشارات صريحة تتعلق بآليات الإنفاذ الملزم من نص المشروع، في محاولة لامتصاص اعتراضات عدد من الدول، إلا أن ذلك لم يمنع كلاً من الصين وروسيا، إلى جانب فرنسا، من كسر ما يُعرف بإجراء “الصمت” الذي كان يمهد لاعتماد القرار دون تصويت.

ويحتاج اعتماد مشروع القرار إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15، دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الأعضاء الدائمين الخمسة: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا، ما يجعل فرص تمريره محفوفة بالمخاطر في ظل التباينات الحالية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وفي السياق، شدد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمام مجلس الأمن، على ضرورة التوصل إلى موقف موحد، معتبراً أن “محاولة إيران غير القانونية وغير المبررة للسيطرة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز تهدد مصالح العالم وتتطلب رداً حاسماً”.

من جانبه، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعم الجامعة لجهود البحرين الرامية إلى استصدار قرار دولي يضمن حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز شبه إغلاق فعلي، على خلفية التصعيد العسكري المستمر منذ أواخر فبراير، عقب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وهو ما أدى إلى اضطراب حاد في إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع ملحوظ في أسعار النفط.

وفي موازاة ذلك، استضافت بريطانيا اجتماعاً دولياً موسعاً ضم أكثر من 40 دولة لبحث سبل إعادة فتح المضيق وتأمين المرور الآمن للسفن، معلنة دعمها لمشروع القرار البحريني.

على الجانب الآخر، زادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة التوتر، بعدما توعد بمواصلة الهجمات على إيران دون الكشف عن خطة واضحة لإعادة فتح المضيق، ما أثار مخاوف متزايدة في الأسواق العالمية من استمرار تعطل أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.

وبين ضغوط التصعيد العسكري والانقسام الدولي داخل مجلس الأمن، يبقى مصير مشروع القرار معلقاً على مواقف القوى الكبرى، في اختبار جديد لقدرة المجتمع الدولي على احتواء واحدة من أخطر أزمات الملاحة والطاقة في العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر : مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي