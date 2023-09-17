نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو| النائب أحمد بلال: لا يمكن النهوض بالصناعة دون النظر للعمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أن نضع استراتيجية للصناعة الوطنية المصرية، مؤكدا أنه لا يمكن تعامل الحكومة مع الصناعة بمنطق الجزر المنعزلة.

وأضاف بلال في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن في مصر توجد العديد من الوزارات لها علاقة بالصناعة وليس لهم علاقة ببعض، كما توجد هيئات ومؤسسات متعددة ومختلفة وليس لها علاقة أيضا ببعض.

وأكد عضو مجلس النواب، أن كل هذه التفاصيل تجعل المستثمر يعاني ويقرر أن يترك الصناعة في مصر بالإضافة إلى أن هناك العديد من المجمعات الصناعية الموجودة في مصر في حاجة إلى مراجعة سواء من الجهات المشرفة عليها سواء محافظات أو وزارة أوغيرها، متسائلا: هل تم الانتهاء بالفعل من هذه المجمعات؟ هل أنجزت مهمتها؟ مشيرًا إلى أن هذه المجمعات منذ 20 عامًا لم تسوق إلى ربع المرحلة الأولى، إذًا هذه المجمعات لا تحقق الهدف الأساسي من تواجدها.

وتابع: "لا يمكن أن نتحدث عن الصناعة والنهوض بها دون التحدث عن العمال فهم بحاجة إلى بيئة عمل مناسبة وعادلة ووضع حد أدنى للأجور مناسب لهم تلتزم به الحكومة والقطاع الخاص، لا يجوز التعامل مع العامل على أنه يعمل بالسخرة"، مؤكدًا على أن العديد من المؤسسات لا تلتزم بالحد الأدنى الحالي للأجور ولا ساعات العمل وفقًا للقانون وعلى الحكومة مراقبة ذلك.