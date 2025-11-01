حجاج عبد العظيم بإطلالة فرعونية تثير الجدل على السوشيال ميديا تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير



أثار الفنان حجاج عبد العظيم حالة من الجدل والدهشة بين جمهوره ومتابعيه بعد نشره صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها مرتديًا الزي الفرعوني الكامل، في إطلالة ملوكية لافتة تزامنت مع أجواء الاحتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وظهر حجاج عبد العظيم جالسًا على عرش ذهبي ضخم تحيط به رموز وأجنحة فرعونية، مرتديًا تاجًا ملكيًا وزيًّا باللونين الأزرق والذهبي يرمز لعظمة ملوك الفراعنة، مما جعل جمهوره يلقبونه مازحين بـ "الملك حجاج الأول". وقد حرص عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على مشاركة الصورة مع تعليقات طريفة أبرزها: "الضحك وصل للأهرامات" و"ملك الكوميديا بقى فرعون مصر الجديد".

ورغم أن الصورة جاءت في سياق فني طريف على صفحته الخاصة، إلا أنها لاقت تفاعلًا كبيرًا خاصة مع تزامنها مع حدث افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعيد تسليط الضوء على عظمة الحضارة المصرية القديمة، وكأن الفنان أراد من خلال إطلالته إرسال رسالة فخر وانتماء لتاريخ بلاده العريق.

الإطلالة المبهرة جاءت ضمن سلسلة من الصور التي يحرص حجاج عبد العظيم على نشرها من حين لآخر بروح الفكاهة المعهودة عنه، مؤكدًا أن الفن لا يقتصر على الشاشة فقط، بل يمتد ليعبر عن حب الفنان لهويته وتاريخه بأسلوب بسيط ومبهج.

ليثبت حجاج عبد العظيم مجددًا أنه فنان قادر على الجمع بين الكوميديا والرمزية، وبين خفة الظل والإبداع، حتى في صورة واحدة خطفت الأضواء وجعلت الجمهور يرى فيه "ملكًا فرعونيًا بطابع عصري".