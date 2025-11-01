نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد باريس سان جيرمان لخوض مواجهة قوية أمام نيس، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي موسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله الفريق الباريسي لتعزيز صدارته ومواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب.

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء وهو في صدارة الدوري برصيد 21 نقطة، جمعها من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، ويأمل في تحقيق فوز جديد يعزز به صدارته.

في المقابل، يحتل فريق نيس المركز الثامن برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم، ويطمح في تقديم أداء قوي أمام المتصدر من أجل الاقتراب من المراكز الأوروبية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس

تقام المباراة، اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وعُمان.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نيس

تُبث المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُعرض تحديدًا على قناة beIN Sports HD2.