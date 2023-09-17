نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائب أكمل نجاتي: التنسيقية تقدمت بورقة عمل تتضمن استبدال الديون المحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح النائب أكمل نجاتي، النائب أكمل نجاتي، أمين سر البحث الاقتصادي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه التنسيقية تقدمت بورقة عمل إلى جلسة الدين بالحوار الوطني تتضمن استبدال الديون المحلية لبعض الجهات مثل بنك الاستثمار القومي واستخدامها في زيادة رؤوس أموال بعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة مما يساهم في خفض الدين العام المحلي.

وأضاف "نجاتي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه لا بد من التوسع في العمل على مبادلة الديون الخارجية مثل البرنامج الإيطالي وكما فعلت ألمانيا في بعض مشروعات الطاقة الخضراء، مشيرًا إلى فتح النقاش عن الحلول الخاصة بمعالجة عجز الموازنة واستخدام الصكوك السيادية طويلة الأجل منخفضة الفوايد المرتبطة بأصور تدر أموال للدولة، كما تطرقنا إلى وجوب وجود لجنة برلمانية مع مشاركة الحكومة لمراجعة الديون غير المستغلة طبقا لتقرير البنك المركزي.