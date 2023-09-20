كامل الوزير يعلن إنشاء ميناء بحري في طابا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:29 مساءً - قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم إنشاء ميناء ضخم في طابا ويتم ربطه بمدينة نيوم السعودية العملاقة لخدمة حركة التجارة.

وأكد وزير النقل في تصريحات تليفزيونية، أنه يتم العمل على تشغيل خط القطار السريع للمرحلة الأولى.

وذكر وزير النقل أن المرحلة الثانية للخط الثاني لشبكة خط القطارات السريعة ستأخذ نحو 4 سنوات ويتم حاليا تصنيع القطارات الخاصة بها مع الموردين الأجانب.

وأوضح وزير النقل، أنه سيتم ربط المناطق السياحية في الصعيد بشبكة القطار السريع.

وأضاف وزير النقل، أن وزارة النقل تسعى إلى توطين صناعة النقل في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وجاري إنشاء 8 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة حيث تنشئ الشركة هذا المجمع الصناعي.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحر المتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة مضيفا أنه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة.