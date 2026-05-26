سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 25 مايو 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 05:17 صباحاً - استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم الإثنين 25 مايو 2026، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، حيث واصل سعر كيلو الفراخ البيضاء ثباته داخل المزارع عند مستوى 68 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم داخل المزارع نحو 68 جنيهًا دون أي تغييرات تذكر مقارنة بالأيام السابقة، بينما بلغ متوسط سعر البيع للمستهلك في الأسواق المحلية حوالي 80 جنيهًا للكيلو، مع اختلافات بسيطة من منطقة لأخرى تبعًا لتكاليف النقل والتوزيع.

أسعار الفراخ اليوم في مصر

شهدت الفراخ البلدي حالة من الاستقرار أيضًا، حيث بلغ سعر الكيلو داخل المزارع نحو 87 جنيهًا، في حين وصل إلى المستهلك النهائي داخل الأسواق ومحال البيع بأسعار تدور حول 100 جنيه للكيلو تقريبًا، وفقًا لمستوى الطلب وتكاليف التداول.

وفي بورصة الدواجن، تراوحت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بين 60 و65 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار البيع للمستهلك في الأسواق ما بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وذلك وفقًا لاختلاف المناطق ومستويات العرض والطلب.

أما الفراخ الساسو، فقد بلغ سعر الكيلو داخل المزارع نحو 90 جنيهًا، في حين تراوح سعرها للمستهلك بين 95 و100 جنيه للكيلو في الأسواق المحلية، مع استمرار استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.