قفزة جديدة.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم 25 مايو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 05:17 صباحاً - شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 25 مايو 2026 حالة من التباين داخل بورصة الدواجن والأسواق المحلية، مع استمرار اختلاف الأسعار بين الشركات المنتجة وأنواع الكتاكيت، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار الرسمية وبورصة الدواجن.

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم نطاقًا سعريًا يتراوح بين 20 و28 جنيهًا، فيما بلغ متوسط السعر نحو 25 جنيهًا، ليظل الكتكوت الأبيض هو الأكثر طلبًا وانتشارًا داخل السوق المحلي خلال الفترة الحالية، مع استمرار تفضيل المربين له بسبب سرعة دورة الإنتاج.

فيما يخص باقي الأنواع، جاءت أسعار الكتاكيت على النحو التالي:

  • تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 8 و9 جنيهات.
  • بينما سجل الكتكوت الساسو البيور مستويات أعلى قليلًا ليتراوح بين 9 و10 جنيهات.
  • كما استقر سعر الكتكوت البلدي عند نطاق يتراوح بين 7.5 و9 جنيهات.
  • حين سجل الكتكوت الهجين أسعارًا تتراوح بين 9 و10 جنيهات.
  • أما الكتكوت جيل ثاني فقد سجل بدوره مستويات مماثلة تراوحت بين 9 و10 جنيهات، وهو نفس النطاق السعري الذي حققه الكتكوت الروزي بيور، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في أسعار هذه الفئات مقارنة بالفترات السابقة.
  • وعلى مستوى الشركات المنتجة، اختلفت أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم داخل عدد من الشركات العاملة في السوق.
  • حيث سجلت شركة القاهرة للدواجن سعرًا بلغ نحو 27 جنيهًا للكتكوت.
  • بينما وصل السعر داخل شركة نيوهوب إيجيبت إلى 28 جنيهًا، وهو من أعلى الأسعار المسجلة اليوم.
