سعر الذهب اليوم الاثنين 25 مايو 2026 في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 05:17 صباحاً - سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 25 مايو 2026 في السوق المصرية، حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد أن أنهت تداولات أمس الأحد على ثبات نسبي عند نفس مستويات منتصف الجلسة المسائية.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاء سعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية، وفق آخر تحديث على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ حوالي 6815 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 5841 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب استقر عند مستوى 54520 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب عالميًا تراجعًا بنسبة 0.74%، لتسجل نحو 4509 دولارًا للأونصة، وذلك بحسب أحدث بيانات الأسواق العالمية الصادرة عن وكالة بلومبرج، ويذكر أن الأونصة تعادل حوالي 31.1 جرامًا من الذهب عيار 24، وهو ما يجعل التحركات العالمية عاملًا مؤثرًا مباشرًا على الأسعار داخل السوق المحلي في مصر.