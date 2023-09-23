”الحصاد الأسبوعى لمجهودات وزارة البيئة خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٣ سبتمبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 02:27 مساءً - تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الأسبوعى أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وقطاعات الوزارة المختلقة خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من ١٦ إلى ٢٣ سبتمبر الجارى .... بالإنفوجراف :

" رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في اجتماع نقاط الاتصال لاتفاقية برشلونة ٢٠٢٥"

شارك الدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة البيئة في اجتماع نقاط الاتصال الخاص باتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث اتفاقية برشلونة، حيث أشار سيادته الي اهمية هذا الاجتماع في مناقشة عدد من القرارات البيئية في العديد من مجالات التنوع البيولوجي وتحقيق الادارة الساحلية المتكاملة للشواطئ المصرية على المتوسط، ومنع التلوث البحري من السفن ودراسة التقارير الفنية المعنية بالحفاظ عليها وكذلك مناقشة وتقييم الانجازات التي تمت للعامين الماضيين ٢٠٢٢-٢٠٢٣ واقرار الخطة المعنية بالانشطة والميزانية المقترحة للعامين ٢٠٢٤-٢٠٢٥، واوضح رئيس الجهاز ان الاجتماع قد اسفر عن اعتماد القرارات التي تمت مناقشتها واصدار التقرير النهائي تمهيدا لرفعه الي اجتماع الاطراف الذي يعقد كل عامين والمقرر عقده خلال شهر ديسمبر القادم في سلوفينيا، ومن المقرر ان تقوم مصر باستضافة مؤتمر الاطراف الرابع والعشرين المقرر عقده في ديسمبر ٢٠٢٥.

"احتفالا باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ:

وزارة البيئة تنفذ حملة مكبرة لتنظيف ٥ شواطئ بمحافظة الاسكندرية في توقيت متزامن وحملات مشابهة بعدد من المحافظات الاخرى وطلب تسجيل الفاعليات في موسوعة جينيس"

في اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف حملات تنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ الذي يحتفل به العالم في السادس عشر من سبتمبر من كل عام ، نفذ الفرع الاقليمي بالاسكندرية حملة مكبرة لتنظيف شواطئ السرايا ورأس التين والانفوشي والمكس والدخيلة من المخلفات البحرية بمشاركة ١٢٠ متطوع من جمعية بانلاستيك وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وفي توقيت متزامن تم تنفيذ عدد من الفعاليات المشابهة بمدينتي العريش ومطروح حيث تم تنفيذ هذة الانشطة في نفس توقيت ١٨٥ دولة حول العالم وبمشاركة ٢٥ الف متطوع، حيث تتنافس هذه الحملة لتسجيلها في موسوعة جينيس لتنظيف الشواطئ من القمامة البحرية والمخلفات للعام الثالث على التوالي.

الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣:

"ضمن ٦ من وزراء البيئة والمناخ بالعالم: اختيار وزيرة البيئة المصرية للرئاسة المشتركة مع نظيرها الكندي لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ في مؤتمر المناخ القادم Cop28 بدبي"

في اطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ Cop28 اعلنت سكرتارية الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة لتغير المناخ اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيؤة المصرية للرئاسة المشتركة مع نظيرها السيد ستيفن جيلولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ القادم واكدت وزيرة البيئة ان هذا الاختيار جاء في اطار جهوددالسعي للوصول الي اتفاق عالمي حول الموضوعات الاكثر الحاح المتعلقة بآليات التنفيذ كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف ، واعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعددة الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية بالاضافة الي اليات التنفيذ الاخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الي الدول النامية .

الثلاثاء الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣:

"في اطار المبادرة الرئاسية اتحضر الاخضر واحتفالا باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ

وزارة البيئة تطلق حملة توعوية موسعة لتنظيف السواطئ المصرية waste free beach من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة"

في اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود التوعوية لتوعية المواطنين بكافة فئاتهم باهمية الحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية بما يعكس الوجه الحضاري والجمالي للمدن الساحلية، اطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة الحملة التوعوية waste free beach شاطئ بلا مخلفات في اطار المبادرة الرئاسية لتحضر للاخضر وذلك على مدار يومان في الفترة من ١٥ الي ١٦ سبتمبر بمحافظة الاسكندرية، حيث بدأت فعاليات الحملة بتنفيذ حملات نظافة مكبرة على شواطئ السرايا وشاطئ الكندرة لذوي الهمم بمحافظة الاسكندرية وبمشاركة العشرات من الشباب والمتطوعين والاطفال والجمعيات الاهلية لجمع كميات كبيرة من المخلفات ونقلها الي المدفن الصحي بمدينة الحمام ، حيث تهدف الحملة الي رفع الوعي البيئي للحفاظ على نظافة الشواطئ المصرية بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج ومنها شواطئ بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

"وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان مع محافظ بور سعيد تطوير منظومة ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة"

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية بمقر العاصمة الادارية الجديدة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد حيث شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة على ارض المحافظة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة. وقد اوضحت وزيرة البيئة ان الاجتماع شهد عرض مقترح الشركة الفني والمالي لانشاء مجمع متكامل لتدوير امن للمخلفات المتوقدة بمحافظة بور سعيد بالكيلو ١٤ جنوب بور سعيد والبنية التحتية له والقيام بعملية تشغيل للمجمع.

الاربعاء الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣:

"البيئة تعلن حصاد برنامج التربية البيئية بالمدارس خلال الانشطة الصيفية"

اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الانتهاء من برنامج التربية البيئية بالمدارس والذي يهدف الي تنمية المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية للطلاب خلال الانشطة الصيفية وتصدر توجيهاتها بتكثيف الجهود التوعوية للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ من منطلق ان الاستثمار في الاجيال القادمة والاطفال هو الاستثمار الحقيقي للحفاظ على البيئة ، حيث تم تنفيذ العديد من الانشطة التوعوية بمدارس محافظتي القاهرة والجيزة تضمنت ٢٧ ندوة ولقاء وتناولت الحديث حول قضية التغيرات المناخية وطرق التخفيف والتكيف والموضوعات المرتبطة بها .

الخميس الموافق ٢١ سبتمبر:

"وزيرة البيئة تتوجه للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أسبوع نيويورك للمناخ"

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في فعاليات الدورة ال١٥ من أسبوع نيويورك للمناخ، والذى يعقد فى الفترة من ١٧ إلى ٢٤ سبتمبر الجارى، تحت شعار "نحن نستطيع.. نحن سنفعل"، وهو يُعقد سنوياً بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية، وتجديد الدعوة إلى زيادة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات والشركات والمنظمات المختلفة، لدفع جهود العمل المناخي على الصعيد العالمي.

الجمعة الموافق ٢٢ سبتمبر :

"ضمن فعاليات أسبوع المناخ بنيويورك:

وزيرة البيئة تشارك فى الإجتماع الأول للرئيس المعين لمؤتمر COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ

.. . وتلتقي بنظيرها الكندي لمناقشة آليات البدء العاجل في مهمة القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ قبل مؤتمر المناخ COP28"

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ فى الاجتماع الأول للدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ ، حيث تشارك مع وزير البيئة الكندي السيد ستيفن جيلبولو، وذلك لمناقشة آليات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ ، وسبل تنفيذ اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو ، حيث تضمنت الجلسة مشاورات غير رسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات، ضمن فعاليات الدورة ال١٥ من أسبوع نيويورك للمناخ، الذى يعقد خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٤ سبتمبر الجارى، تحت شعار "نحن نستطيع.. نحن سنفعل"، و يُعقد سنوياً بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع ناقش القضايا الرئيسية التى ستناقش خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 الذى سيعقد بدولة الإمارات وكذا مناقشة جدول أعمال المفاوضات التى ستتم خلال المؤتمر .

وقد شارك فى الجلسة السيد سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسيد دان يورجنسن وزير تطوير التعاون وسياسات تغير المناخ الدنماركي، والسيد إسبن بارث إيدي وزير البيئة والمناخ بالنرويج، والسيدة مايسا روخاس وزيرة البيئة فى تشيلي والسيدة جينيفر مكاليستر عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير المناخ بأستراليا، السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المسندامة والمناخ بوزارة الخارجية المصرية ، والسيد هاري فريولز رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وفى سياق متصل التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، لمناقشة آليات البدء في تنفيذ مهمة القيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، بناءا على اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف، وقد حضر اللقاء السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية المصرية.

ويأتي اللقاء على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في فعاليات الدورة ال١٥ من أسبوع نيويورك للمناخ، تحت شعار "نحن نستطيع.. نحن سنفعل"، والذي يُعقد سنوياً بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية، وتجديد الدعوة إلى زيادة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات والشركات والمنظمات المختلفة، لدفع جهود العمل المناخي على الصعيد العالمي.

السبت الموافق ٢٣ سبتمبر:

"'ضمن مشاركتها في أسبوع المناخ بنيويورك:

وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الوزارية التشاورية الخاص بترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار لمعاجة الآثار الضارة لتغير المناخ"

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق للوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى الجلسة الوزارية التشاورية الخاصة بترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، التى تعقد ضمن فعاليات الدورة ال١٥ من أسبوع نيويورك للمناخ، خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٤ سبتمبر الجارى، تحت شعار "نحن نستطيع.. نحن سنفعل"، و يُعقد سنوياً بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية.

ويعد أسبوع المناخ فرصة هامة لتجديد الدعوة إلى زيادة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات والشركات والمنظمات المختلفة، لدفع جهود العمل المناخي على الصعيد العالمي، حيث يترأس الجلسة السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغيرات المناخية، و الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الجلسة ركزت على معالجة الخسائر والأضرار، حيث تهدف المشاورات الوزارية إلى حشد المشاركة السياسية لتعزيز النظر في النتائج المحتملة وفهمها في مؤتمر (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه لابد من الإستعداد المبكر لمؤتمر الأطراف cop28 القادم والذى سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التركيز فى العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف للتقليل من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية من خلال تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى تم إقراره خلال مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدن الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية.