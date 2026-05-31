تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال مايو مع استمرار ضغوط الطلب والتكاليف

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مايو 2026 05:01 مساءً - سي إن بي سي_ أظهر مسح رسمي صدر اليوم الأحد انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال مايو، في إشارة إلى استمرار الضغوط التي يواجهها القطاع نتيجة ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 50 نقطة في مايو، مقارنةً بـ50.3 نقطة في أبريل.

ويُعد مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى فقدان القطاع زخمه خلال الشهر الماضي.

وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة آراءهم، إذ رجحوا تسجيل المؤشر مستوى 50 نقطة.

وتعكس البيانات استمرار التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل تباطؤ الطلب المحلي وارتفاع تكاليف التشغيل، الأمر الذي يضغط على أداء القطاع الصناعي ويحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.

