الولايات المتحدة تفتح تحقيقا تجاريا جديدا مع فيتنام بشأن الملكية الفكرية

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مايو 2026 05:01 مساءً - العربية نت _ أطلقت الولايات المتحدة تحقيقاً تجارياً ثالثاً بشأن فيتنام، في غضون ثلاثة أشهر، فيما كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الدولة التي تعتمد على التصدير.

وأعلن الممثل التجاري الأمريكي، أمس الجمعة، أن التحقيق سيدرس تصرفات وسياسات فيتنام المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وإنفاذها وتقييم تأثيرها على التجارة الأمريكية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ويعتزم الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير التشاور مع الرئيس دونالد ترامب بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ “إجراء للرد” وهي عملية يمكن أن تستغرق شهوراً.

رسوم جمركية محتملة على السلع الفيتنامية بعد التحقيق

ويفتح التحقيق، الذي يتم تنفيذه بموجب المادة رقم 301، من قانون التجارة الباب أمام فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الفيتنامية.

وقال جرير في بيان: “نحن نحتاج إلى أن نرى فيتنام تحل تلك المخاوف القائمة منذ فترة طويلة، بما في ذلك بشأن مجموعة من قضايا إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بطريقة مستدامة وردع انتهاكات الملكية الفكرية في المستقبل”.

