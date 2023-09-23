الهيئة الوطنية: مؤتمر الانتخابات الرئاسية بعد غد الاثنين في تمام الـ 2:30

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 02:28 مساءً - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، مؤتمرا صحفيا، الساعة الثانية والنصف (2.30)، من ظهر بعد غد الإثنين، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن السيد رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

وإذ توجه الهيئة الوطنية للانتخابات، الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.