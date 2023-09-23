أخبار مصرية

هيئة الدواء المصرية تنظم الاحتفال الدوري لتكريم العاملين الأكثر تميزًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/17
  • 2/17
  • 3/17
  • 4/17
  • 5/17
  • 6/17
  • 7/17
  • 8/17
  • 9/17
  • 10/17
  • 11/17
  • 12/17
  • 13/17
  • 14/17
  • 15/17
  • 16/17
  • 17/17

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الدواء المصرية تنظم الاحتفال الدوري لتكريم العاملين الأكثر تميزًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت هيئة الدواء المصرية، الاحتفال الدوري الخاص بتكريم العاملين الأكثر تميزًا بالإدارات المركزية المختلفة التابعة للهيئة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصيدلي، وذلك برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، وحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتور المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والسادة رؤساء الإدارات المركزية والمعاونين بالهيئة.

وفي كلمته؛ أكد رئيس الهيئة أن التكريم يأتي تقديرًا لمجهودات العاملين المكرمين، وتوجه بالشكر لهم ولكافة العاملين بالهيئة على مختلف أوجه الجهد المبذول وانعكاسه بنتائج ومردود إيجابي في مجالات عمل الهيئة.

وثمن رئيس الهيئة مجهودات العاملين التي ساهمت في النهوض بالقطاع الدوائي، وكذا تسريع وتيرة تعميق صناعة الدواء في مصر، والمساهمة في تقديم الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة،  وانعكاس ذلك الإيجابي على توافر دواء آمنًا، وبجودة عالية للمريض المصري.

كما أشاد بتلك المجهودات التي دعمت مسيرة الهيئة في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية، التي زادت من مكانة الدواء المصري إقليميًا ودوليًا.

ووجه التحية والتقدير لجميع صيادلة مصر الذين يساهمون بعزم وجد في تطوير سوق الدواء، وتيسير حصول المواطن المصري على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية.

يأتي ذلك في إطار سياسات الهيئة نحو تحقيق التميز المؤسسي، وخلق بيئة عمل مناسبة، وتشجيع التنافسية الحميدة بين العاملين، ومواكبة الأحداث الصحية العالمية، ودعم مسيرة الصيدلي المصري؛ وإيمانًا منها بأهمية التواصل الفعال، وخلق منظومة عمل إيجابية تقدر قيمة العمل والإنجاز، وتحرص على تقدير مجهودات أبنائها المتميزين.

94f76fdc82.jpg
ea4cffe546.jpg
7a43074346.jpg
882429f734.jpg
57fa8b6623.jpg
87bd4daf42.jpg
8f7dfed303.jpg
14ead63183.jpg
20e6d657ad.jpg
7fa1142ed5.jpg
b138dba58e.jpg
d4dbd98a2c.jpg
f7f2453c1c.jpg
50bf6a79cf.jpg
b20e0d9f17.jpg
7c5d52dcfc.jpg
2501511729.jpg
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا