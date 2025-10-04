رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 11:28 صباحاً - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

وفى برقيته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصرى بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل هذا الوطن، وأن الاحتفال بذكرى هذه الانتصارات العظيمة يأتى لاستلهام روح العزيمة والتحدى لمواصلة بذل كل غال ونفيس؛ من أجل مصرنا العزيزة، والحفاظ على أمنها واستقرارها، والمضى بخطى جادة فى مسيرة التنمية التى تشمل كل شبر من أرضها.