إسرائيل تكلف وفداً لإجراء محادثات اليوم لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 11:28 صباحاً - قالت القناة الـ12 العبرية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية كلفت فرق التفاوض بالتحضير لمغادرة وفد لإجراء محادثات اليوم (السبت) للنظر في إمكانية المضي قدمًا في المرحلة الأولى من تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة.
وقال مصدر إسرائيلي، إن "التفاصيل بسيطة نسبيا. لا نية لإطالة أمد المفاوضات وستبدي إسرائيل تفهما للأمور الفنية التي قد تمدد الإفراج لأكثر من 72 ساعة بقليل، شريطة أن يعاد جميع الرهائن أحياء خلال تلك الفترة".
وأضاف المصدر أنه: "إذا لم تتعاون حماس، يمكننا المضي قدما بسرعة في غزة، ثمن التوقف ليس باهظاً، ومن الجدير منح فرصة لإطلاق سراح الرهائن".
وأعلنت حركة حماس، الموافقة على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، مؤكدة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.
وقد أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وهيئة البث (مكان)، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بوقف العمليات الهجومية على مدينة غزة، وتحويلها إلى "دفاعية فقط"، وذلك في أعقاب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتل أبيب بوقف قصف غزة "فوراً".
وذكرت إذاعة الجيش أن "الأمر الجديد ينص على تقليص العمليات العسكرية إلى الحد الأدنى، بحيث تقتصر تحركات القوات على الأرض على المناورات الدفاعية فقط"، وصدرت هذه الأوارمر عقب محادثات بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، وفق وسائل إعلام.