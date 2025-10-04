إسرائيل تكلف وفداً لإجراء محادثات اليوم لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 11:28 صباحاً - قالت القناة الـ12 العبرية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية كلفت فرق التفاوض بالتحضير لمغادرة وفد لإجراء محادثات اليوم (السبت) للنظر في إمكانية المضي قدمًا في المرحلة الأولى من تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة.

وقال مصدر إسرائيلي، إن "التفاصيل بسيطة نسبيا. لا نية لإطالة أمد المفاوضات وستبدي إسرائيل تفهما للأمور الفنية التي قد تمدد الإفراج لأكثر من 72 ساعة بقليل، شريطة أن يعاد جميع الرهائن أحياء خلال تلك الفترة".